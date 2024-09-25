ВВС Азербайджана получили от Пакистана многоцелевые истребители JF-17C

Истребители JF-17C (Block-III), которые у Пакистана закупил Азербайджан, теперь стоят на вооружении ВВС республики. Об этом рассказали пресс-службе азербайджанского военного ведомства.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду осмотрел многоцелевые самолёты JF-17C (Block-III) в аэропорту имени Гейдара Алиева.

«Разработанные в качестве совместного проекта авиационного комплекса Пакистана и китайской авиационной корпорации «Чэнду» истребители способны выполнять полёты в дневном и ночном режиме. Самолёты уже включены в арсенал ВВС Азербайджана», — сказано в тексте.

JF-17C Block III является новейшей из модификаций данного типа истребителя. Самолёт может нести 8 ракет различного типа, современные радары и систему электронной защиты. Однако некоторые называют его едва ли не худшим из современных истребителей из-за малой продолжительности полёта, низкой точности, частых отказов некоторых модулей и прочих причин. Он является совместной разработкой КНР и Пакистана, однако Народно-освободительная армия Китая не использует его для своих целей. Стоимость сделки, по сведениям СМИ, составила 1,6 миллиарда долларов