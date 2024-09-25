ВВС Азербайджана получили от Пакистана многоцелевые истребители JF-17C
Истребители JF-17C (Block-III), которые у Пакистана закупил Азербайджан, теперь стоят на вооружении ВВС республики. Об этом рассказали пресс-службе азербайджанского военного ведомства.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду осмотрел многоцелевые самолёты JF-17C (Block-III) в аэропорту имени Гейдара Алиева.
«Разработанные в качестве совместного проекта авиационного комплекса Пакистана и китайской авиационной корпорации «Чэнду» истребители способны выполнять полёты в дневном и ночном режиме. Самолёты уже включены в арсенал ВВС Азербайджана», — сказано в тексте.
JF-17C Block III является новейшей из модификаций данного типа истребителя. Самолёт может нести 8 ракет различного типа, современные радары и систему электронной защиты. Однако некоторые называют его едва ли не худшим из современных истребителей из-за малой продолжительности полёта, низкой точности, частых отказов некоторых модулей и прочих причин. Он является совместной разработкой КНР и Пакистана, однако Народно-освободительная армия Китая не использует его для своих целей. Стоимость сделки, по сведениям СМИ, составила 1,6 миллиарда долларов
Ранее Сербия подписала с Францией договор на поставку 12 французских истребителей Rafale. Общая стоимость самолётов, запчастей к ним, а также логистического обслуживания составила 2,7 миллиарда евро. По словам сербского президента, это значительный вклад в безопасность страны.
Wikipedia / Shimin Gu