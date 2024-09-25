Координаторы проекта «Навигаторы детства» съехались в Москву на совещание
Участники проекта «Навигаторы детства». Обложка © Telegram / Навигаторы детства
В Москве с 23 по 26 сентября проходит Всероссийское совещание региональных координаторов проекта «Навигаторы детства», куда съехались представители 89 регионов и города Байконура. Участники послушают лекции, поучаствуют в мастер-классах и деловых играх, также пообщаются с чиновниками из Министерства просвещения РФ.
«Всероссийский проект «Навигаторы детства» – это огромная и профессиональная команда, объединяющая более 37 тысяч талантливых педагогов-наставников. В рамках совещания коллеги определят главные цели, задачи и методы формирования воспитательной среды в образовательных учреждениях для всестороннего развития школьников и студентов по всей стране», – пояснил глава Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.
Он обавил, что подобные мероприятия — это всегда прекрасная возможность обменяться профессиональными мнениями и определить дальнейший вектор развития. Лекторами выступят в том числе и участники общества «Знание». Одной из основной станет панельная дискуссия представителей общественных организаций, детских объединений и органов власти. Предполагается обсудить тему социального партнёрства в сфере воспитания, эффективного взаимодействия с родительским сообществом, разрешения конфликтных ситуаций, личностного и профессионального развития, формирования воспитательных пространств.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге 24 сентября стартовал международный форум «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь». В этом году в мероприятии примут участие 500 человек, в том числе представители 130 стран мира. На вопросы участников форума ответят российские политики, занимающиеся международными отношениями, специалисты в сфере образования, деятели культуры, спортсмены, представители общественных объединений. Завершится мероприятие 29 сентября.