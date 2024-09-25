Координаторы проекта «Навигаторы детства» съехались в Москву на совещание

В Москве с 23 по 26 сентября проходит Всероссийское совещание региональных координаторов проекта «Навигаторы детства», куда съехались представители 89 регионов и города Байконура. Участники послушают лекции, поучаствуют в мастер-классах и деловых играх, также пообщаются с чиновниками из Министерства просвещения РФ.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 24 сентября стартовал международный форум «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь». В этом году в мероприятии примут участие 500 человек, в том числе представители 130 стран мира. На вопросы участников форума ответят российские политики, занимающиеся международными отношениями, специалисты в сфере образования, деятели культуры, спортсмены, представители общественных объединений. Завершится мероприятие 29 сентября.