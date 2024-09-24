Международный молодёжный форум «Евразия Global» открылся в Оренбурге

В Оренбурге во вторник, 24 сентября, стартовал международный форум «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь». В этом году в мероприятии примут участие 500 человек, в том числе представители 130 стран мира.

На вопросы участников форума ответят российские политики, занимающиеся международными отношениями, специалисты в сфере образования, деятели культуры, спортсмены, представители общественных объединений. В программе ожидаются мастер-классы, лекции, пленарные сессии и другие интерактивные форматы взаимодействия. В числе почётных гостей — знаменитый фигурист Илья Авербух, экс-министр спорта РФ Павел Колобков, а также начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Алексей Роскошный.