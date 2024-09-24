Международный молодёжный форум «Евразия Global» открылся в Оренбурге
В Оренбурге во вторник, 24 сентября, стартовал международный форум «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь». В этом году в мероприятии примут участие 500 человек, в том числе представители 130 стран мира.
На вопросы участников форума ответят российские политики, занимающиеся международными отношениями, специалисты в сфере образования, деятели культуры, спортсмены, представители общественных объединений. В программе ожидаются мастер-классы, лекции, пленарные сессии и другие интерактивные форматы взаимодействия. В числе почётных гостей — знаменитый фигурист Илья Авербух, экс-министр спорта РФ Павел Колобков, а также начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Алексей Роскошный.
Все интерактивы будут проводиться в «домиках» около СКК «Оренбуржье». На площади перед комплексом уже установили шатры и экран, на котором будут транслироваться самые интересные события. Свою работу форум завершит в воскресенье, 29 сентября.
А ранее в Санкт-Петербурге прошёл Евразийский женский форум. Он проводился с 18-го по 20 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления назвал секрет россиянок, который мужчинам разгадать невозможно. Также глава государства заявил, что в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес.
Сайт «Евразия Global»