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25 сентября, 15:01

Водителю Toyota Camry, который сбил людей на тротуаре в Москве, стало плохо

Виновником аварии на Миусской площади у Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), где столкнулись пять машин, оказался водитель чёрной Toyota Camry. Об этом пишет SHOT.

Последствия аварии. Фото © SHOT

Последствия аварии. Фото © SHOT

Предварительно, мужчине стало плохо за рулём, он зацепил несколько машин и вылетел на тротуар, где сбил двух человек. Пострадавших экстренно госпитализировали. Известно, что одна раненая женщина находится в тяжёлом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

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Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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