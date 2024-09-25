Водителю Toyota Camry, который сбил людей на тротуаре в Москве, стало плохо

Виновником аварии на Миусской площади у Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), где столкнулись пять машин, оказался водитель чёрной Toyota Camry. Об этом пишет SHOT .

Предварительно, мужчине стало плохо за рулём, он зацепил несколько машин и вылетел на тротуар, где сбил двух человек. Пострадавших экстренно госпитализировали. Известно, что одна раненая женщина находится в тяжёлом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.