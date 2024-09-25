Депутат Лантратова рассказала, как врачи склоняли её к аборту

В Приморье приняли закон, запрещающий работодателям и врачам склонять женщин к аборту. Распространится ли подобная мера по всей России, объяснила депутат Госдумы Яна Лантратова в интервью радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что такую меру уже ввели в 11 регионах, но Москва и Санкт-Петербург пока не в их числе. Под склонением понимается давление на будущую мать через уговоры, подкуп, обман, шантаж и использование служебного положения. За это придётся заплатить штраф от трёх тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц.

«Это шаг, направленный в первую очередь на защиту жизни. Аборт — это всегда трагедия и никто не имеет права оказывать давление на женщину, чтобы она приняла такое решение», — отметила парламентарий.

Она добавила, что её саму когда-то склоняли к аборту. Врачи уговаривали избавиться от ребёнка без видимых причин, однако их опасения не подтвердились.

«Я сама столкнулась с давлением со стороны врачей, когда была беременна. Они настаивали на аборте без видимых причин, но их опасения не подтвердились. Моему сыну уже 12 лет и я не представляю свою жизнь без него», — поделилась Лантратова.