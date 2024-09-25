Без жертв не обошлось: Стали известны подробности захвата автобуса в Лос-Анджелесе
FN: Один пассажир захваченного в Лос-Анджелесе автобуса умер от пулевых ран
Один из пассажиров захваченного в Лос-Анджелесе автобуса умер в больнице от огнестрельных ранений. Об этом пишет телеканал Fox News со ссылкой на данные полиции.
«Подозреваемый застрелил пассажира автобуса [компании] MTA в Лос-Анджелесе в начале среды перед тем, как захватил транспортное средство и вовлёк полицию в погоню длительностью более часа, затем он был задержан командой спецназа <...> Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но позднее скончался», — указано в публикации.
В полиции уточнили, что получили сообщения о стрельбе и захвате автобуса около 00:45 по местному времени (10:45 по Москве). Преступник выстрелил как минимум в одного человека, после чего взял на прицел водителя и вынудил его вести машину в сторону севера.
Напомним, что о захвате автобуса в Лос-Анджелесе стало известно сегодня. Вооружённый неизвестный ворвался в транспортное средство, внутри которого в этот момент находились люди. Вскоре силовики окружили автомобиль и произвели штурм.
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