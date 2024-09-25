Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 16:17

Без жертв не обошлось: Стали известны подробности захвата автобуса в Лос-Анджелесе

FN: Один пассажир захваченного в Лос-Анджелесе автобуса умер от пулевых ран

Один из пассажиров захваченного в Лос-Анджелесе автобуса умер в больнице от огнестрельных ранений. Об этом пишет телеканал Fox News со ссылкой на данные полиции.

«Подозреваемый застрелил пассажира автобуса [компании] MTA в Лос-Анджелесе в начале среды перед тем, как захватил транспортное средство и вовлёк полицию в погоню длительностью более часа, затем он был задержан командой спецназа <...> Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но позднее скончался», — указано в публикации.

В полиции уточнили, что получили сообщения о стрельбе и захвате автобуса около 00:45 по местному времени (10:45 по Москве). Преступник выстрелил как минимум в одного человека, после чего взял на прицел водителя и вынудил его вести машину в сторону севера.

В Вашингтоне при загадочных обстоятельствах умер сотрудник посольства Индии
В Вашингтоне при загадочных обстоятельствах умер сотрудник посольства Индии

Напомним, что о захвате автобуса в Лос-Анджелесе стало известно сегодня. Вооружённый неизвестный ворвался в транспортное средство, внутри которого в этот момент находились люди. Вскоре силовики окружили автомобиль и произвели штурм.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров