Без жертв не обошлось: Стали известны подробности захвата автобуса в Лос-Анджелесе

Один из пассажиров захваченного в Лос-Анджелесе автобуса умер в больнице от огнестрельных ранений. Об этом пишет телеканал Fox News со ссылкой на данные полиции.

«Подозреваемый застрелил пассажира автобуса [компании] MTA в Лос-Анджелесе в начале среды перед тем, как захватил транспортное средство и вовлёк полицию в погоню длительностью более часа, затем он был задержан командой спецназа <...> Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но позднее скончался», — указано в публикации.