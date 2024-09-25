«Капсула смерти» в Швейцарии убила человека, организаторов эвтаназии ждёт суд NZZ: В Швейцарии завели дело после первого применения капсулы для эвтаназии 25 сентября, 16:52 Капсула для эвтаназии. Обложка © wikipedia

В Швейцарии впервые применили «капсулу для эвтаназии», после чего прокуратура завела уголовное дело в отношении нескольких человек за подстрекательство к добровольному уходу из жизни. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Капсула Sarco была впервые использована в Шаффхаузене... Прокуратура Шаффхаузена завела уголовное дело в отношении нескольких человек из-за подстрекательства и содействия эвтаназии», — говорится в материале.

Капсулу активировали 23 сентября, полиция сразу задержала нескольких подозреваемых прямо на месте. Аппарат был изъят в рамках расследования. Его в своё время разработал австралийский врач Филип Ничке. Сначала он уверял, что использование устройства абсолютно законно, позже выяснилось, что работа капсулы не подпадает ни под какие нормативные акты.

Напомним, в 2021 году в Швейцарии презентовали аппарат для эвтаназии. Капсула под названием Sarco представляет собой герметичный модуль, в который пациент ложится и изнутри самостоятельно активирует механизм. Попадаемый в его организм препарат сначала приводит к коме, а потом убивает. Споры о законности использования капсулы не утихают в Швейцарии давно.

Авторы Татьяна Миссуми