Истощили собственные запасы: В Лондоне пожаловались на последствия помощи Киеву
Минобороны Британии заявило, что исчерпало арсеналы поставками оружия Киеву
Поставки военной помощи Киеву истощили арсеналы Великобритании. Такое заявление сделал заместитель главы Минобороны Соединённого королевства Люк Поллард.
«Поллард заявил, что это было абсолютно «правильное решение» поставить Украине как можно больше оружия, добавив: «Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать», — пишет газета Times, приводя цитату британского чиновника.
Поллард не был конкретен в отношении того, как сильно опустели британские склады с оружием, но заявил о необходимости пополнить их, при этом продолжая стабильные поставки в Незалежную. Он добавил, что между странами Запада крепнет торговля из-за того, что они уже передали Киеву большую часть имеющихся ресурсов.
Ранее первый заместитель постпреда РФ про ООН Дмитрий Полянский заявил, что британское руководство на сегодняшний день является главным противником мира на Украине. По его словам, власти королевства постоянно саботируют идею дипломатического разрешения кризиса. В качестве яркого тому подтверждения он напомнил, как занимавший тогда должность британского премьера Борис Джонсон сорвал заключение мира в Стамбуле в 2022 году.
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