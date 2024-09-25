Истощили собственные запасы: В Лондоне пожаловались на последствия помощи Киеву

Поставки военной помощи Киеву истощили арсеналы Великобритании. Такое заявление сделал заместитель главы Минобороны Соединённого королевства Люк Поллард.

«Поллард заявил, что это было абсолютно «правильное решение» поставить Украине как можно больше оружия, добавив: «Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать», — пишет газета Times, приводя цитату британского чиновника.

Поллард не был конкретен в отношении того, как сильно опустели британские склады с оружием, но заявил о необходимости пополнить их, при этом продолжая стабильные поставки в Незалежную. Он добавил, что между странами Запада крепнет торговля из-за того, что они уже передали Киеву большую часть имеющихся ресурсов.