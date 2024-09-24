Премьер Британии потребовал вернуть сосиски вместо заложников

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на конференции Лейбористской партии, потребовал возвращения сосисок из сектора Газа. Глава правительства Соединённого Королевства допустил крайне нелепую оговорку. Посмотреть на это можно здесь.

Дело в том, что в английском языке эти два слова имеют сходное звучание — sausages и hostages. Стармер допустил оговорку, но она уже рискует превратиться в новый мем.