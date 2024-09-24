Премьер Британии потребовал вернуть сосиски вместо заложников
Премьер Британии оговорился и призвал вернуть из Газы сосиски вместо заложников
Кир Стармер идёт по пути Джо Байдена. Обложка © Freepik / jcomp
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на конференции Лейбористской партии, потребовал возвращения сосисок из сектора Газа. Глава правительства Соединённого Королевства допустил крайне нелепую оговорку. Посмотреть на это можно здесь.
«Я вновь призываю к немедленному прекращению огня в Газе, к возвращению сосисок... заложников», — заявил премьер-министр.
Дело в том, что в английском языке эти два слова имеют сходное звучание — sausages и hostages. Стармер допустил оговорку, но она уже рискует превратиться в новый мем.
Ранее президент США Джо Байден, который известен своими многочисленными оговорками, назвал своего предшественника Дональда Трампа «бывшим Трампом». Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен тоже идёт по пути Байдена и начинает заговариваться — Владимира Зеленского он назвал премьер-министром Украины.