В Турции заявили, что всегда были против антироссийских санкций Запада

Турция всегда была против санкций, которые Запад вводил в отношении России. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что турецкую сторону радуют общие взгляды с Россией на мировые проблемы, в том числе и кризис на Ближнем Востоке.

«Хочу сказать, что мы никогда не поддерживали санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к Российской Федерации. И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию, это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение», — сказал он, отметив, что наказывать Москву таким образом неправильно.