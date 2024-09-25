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25 сентября, 19:05

В Турции заявили, что всегда были против антироссийских санкций Запада

Спикер Куртулмуш: Турция никогда не поддерживала санкции против России

Турция всегда была против санкций, которые Запад вводил в отношении России. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что турецкую сторону радуют общие взгляды с Россией на мировые проблемы, в том числе и кризис на Ближнем Востоке.

«Хочу сказать, что мы никогда не поддерживали санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к Российской Федерации. И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию, это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение», — сказал он, отметив, что наказывать Москву таким образом неправильно.

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Об отношении Турции к антироссийским санкциям высказывался и глава МИД страны Хакан Фидан. Он отметил, что снятие ограничений с России будет обсуждаться на возможных переговорах по Украине. Дипломат добавил, что Турция продолжает выступать за посредничество в урегулировании кризиса. Однако по его словам, есть те, кто заинтересован в конфликте.

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ТАСС / Сергей Булкин

Александра Мышляева
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