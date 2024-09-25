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25 сентября, 18:32

Глава МВД объяснил невозможность повышения зарплат одной категории сотрудников

Колокольцев: У МВД не хватает финансирования для увеличения зарплат участковым

У российского МВД недостаточно финансирования, чтобы повысить заработные платы участковым. Об этом в рамках заседания общественного совета заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос о том, можно ли решить нехватку кадровых полицейских в регионах повышением оплаты труда.

«Если бы нам выделялись министерством финансов средства на штаты, а не по численности, по факту, мы бы по распределению подняли зарплаты. Но нам выделяются средства вроде бы и по штату, но на самом деле по минимальным надбавочным ставкам», — объяснил министр.

По словам Колокольцева, чтобы увеличить зарплату сотрудникам в Ивановской или Ярославской областях, он был бы вынужден урезать и так скромные доходы их коллег на Дальнем Востоке или на севере страны, учитывая при этом инфляцию. В то же время, если попробовать распределить надбавки в тех где регионах, где они предусмотрены, то выплаты участковым станут ещё меньше, на что глава министерства пойти не готов.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Правительство одобрило постановление о повышении с 1 октября 2024 года зарплат многим категориям работающих россиян. Доходы возрастут у тех граждан РФ, труд которых оплачивается из федерального бюджета — сотрудникам казённых, бюджетных и автономных учреждений.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Юрий Лысенко
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