Балкон пятиэтажки рухнул вместе с пенсионеркой в Ленинградской области
Балкон пятиэтажки обрушился вместе с пенсионеркой в Светогорске Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT.
Обрушение балкона в Светлогорске. Видео © Telegram / Следком47
Обрушение произошло на втором этаже жилого панельного дома на улице Коробицына. В момент инцидента на балконе находилась 74-летняя женщина. В результате обрушения она получила травмы, её госпитализировали вертолётом. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.
По данным телеграм-канала, статуса аварийного или ветхого у жилья не было. Прокуратура проводит проверку, директора управляющей компании отправили на допрос в СК.
Ранее Life.ru сообщал, что в Перми произошло обрушение подвала и первого этажа жилого многоквартирного дома на площади в 36 квадратных метров. На месте обрушения находилась душевая, там от старости и влаги лопнула подпорная стенка. Во время инцидента внутри находились люди, они отделались небольшими царапинами.
Telegram / Следком47