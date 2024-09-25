Балкон пятиэтажки рухнул вместе с пенсионеркой в Ленинградской области

Балкон пятиэтажки обрушился вместе с пенсионеркой в Светогорске Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT.

Обрушение балкона в Светлогорске. Видео © Telegram / Следком47

Обрушение произошло на втором этаже жилого панельного дома на улице Коробицына. В момент инцидента на балконе находилась 74-летняя женщина. В результате обрушения она получила травмы, её госпитализировали вертолётом. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

По данным телеграм-канала, статуса аварийного или ветхого у жилья не было. Прокуратура проводит проверку, директора управляющей компании отправили на допрос в СК.