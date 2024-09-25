Суд в Ессентуках арестовал члена террористической ячейки в колонии Калмыкии

Суд города Ессентуки в Ставропольском крае арестовал члена террористической организации, которую создали осуждённые в одной из исправительных колоний Калмыкии. Подсудимого заключили под стражу до конца октября, сообщили в пресс-службе инстанции.

«Судом избрана мера пресечения в отношении участника террористического сообщества. <…> По результатам судебного заседания суд пришёл к выводу о целесообразности избрания в отношения гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 4 суток — до 28 октября 2024 года», — указано в публикации.

В рамках предварительного расследования удалось установить, что террористическая ячейка была основана в исправительной колонии в 2013 году. Её участниками стали свыше 100 осужденных. Члены ячейки распространяли экстремистскую идеологию, набирали в организацию новых людей из числа других узников и провозгласили правила шариатского суда в пределах ИК.

В итоге несколько десятков членов и руководителей террористической организации стали фигурантами уголовных дел. Некоторых из них уже приговорили к срокам лишения свободы, соответствующим тяжести их преступлений.