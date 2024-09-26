ПАОК с Чаловым и Оздоевым проиграл турецкому «Галатасараю» в Лиге Европы

В первом туре общего этапа Лиги Европы футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над греческим клубом ПАОК с счётом 3:1. Игра прошла в Стамбуле. В стартовом составе греков вышли россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

Голы за «Галатасарай» забили Юнус Акгюн и Мауро Икарди. На 48-й минуте защитник греческой команды Рахман Баба отправил мяч в собственные ворота, а Яннис Константелиас сумел сократить отставание для ПАОК на 67-й минуте.