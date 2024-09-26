Байден объявил о выделении $375 миллионов на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. В его состав войдут кассетные бомбы, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийских орудий, а также ракеты Javelin.

В заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома, говорится, что это «дополнительная помощь».

Ранее Байден заявил, что США должны прекратить эру войны, которая началась после атаки террористов на здания Всемирного торгового центра и Пентагона 11 сентября 2001 года. Он напомнил, что 23 года назад террористы «Аль-Каиды»* по приказу Усамы бен Ладена атаковали страну.