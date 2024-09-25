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Регион
25 сентября, 17:20

Байден: На Ближнем Востоке возможна полномасштабная война

На Ближнем Востоке конфликт может вырасти в полномасштабную войну. Такой исход в будущем допустил действующий американский лидер Джо Байден.

«Полномасштабная война возможна, но я считаю, что сохраняется возможность. Мы по-прежнему можем добиться урегулирования, которое коренным образом изменит весь регион», — заявил глава Штатов в интервью телекомпании ABC.

По его мнению, арабские страны хотят мира и даже готовы пойти на сделку с Израилем, если Тель-Авив изменит некоторые подходы. Политик считает, что в конечном счёте нужно прийти к двухгосударственному решению, чтобы избежать большей эскалации.

В Ливане сообщили об увеличении числа жертв израильских ударов
В Ливане сообщили об увеличении числа жертв израильских ударов

Ранее по этому поводу высказались и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, удары Израиля по Ливану ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке. По его мнению, перспектив урегулирования конфликта в регионе пока не прослеживается. Кроме того, в конфликт подтягиваются США, перебрасывая туда дополнительные войска, поэтому о его завершении речи пока не идёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
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