Байден: На Ближнем Востоке возможна полномасштабная война

На Ближнем Востоке конфликт может вырасти в полномасштабную войну. Такой исход в будущем допустил действующий американский лидер Джо Байден.

«Полномасштабная война возможна, но я считаю, что сохраняется возможность. Мы по-прежнему можем добиться урегулирования, которое коренным образом изменит весь регион», — заявил глава Штатов в интервью телекомпании ABC.

По его мнению, арабские страны хотят мира и даже готовы пойти на сделку с Израилем, если Тель-Авив изменит некоторые подходы. Политик считает, что в конечном счёте нужно прийти к двухгосударственному решению, чтобы избежать большей эскалации.