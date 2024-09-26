Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. Военная администрация столицы уведомила о работе ПВО в городе.

По данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, в городе была объявлена воздушная тревога. Также предупреждение об угрозе звучит в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров оценил шансы на проведение справедливых переговоров между Киевом и Москвой на основе Устава ООН как крайне низкие. По его мнению, одной из основных причин этого является то, что нынешний режим не отражает интересы всего народа страны, что стало следствием евромайдана в 2014 году.