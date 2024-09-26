Не путать с апатией: Повышение аппетита зимой сочли поводом для беспокойства

С наступлением холодов многие люди замечают усиление аппетита. Хотя организм действительно требует больше энергии, это может указывать и на возможные проблемы со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Специалист пояснила, что люди чаще проводят время в тепле и двигаются на улице меньше, чем летом. Она рассказала, что увеличение аппетита в холодное время года не является значительным, если отсутствуют жалобы, но если они появляются — лучше обратиться к врачу. Даже при отсутствии симптомов важно пересмотреть рацион и убедиться, что питание сбалансировано и приём пищи происходит регулярно.

Диетолог также отметила, что в осенний период внутренними триггерами могут быть усталость, апатия и снижение настроения. Некоторые люди могут ошибочно воспринимать эти состояния как голод, хотя в действительности им не хватает позитивных эмоций, активности или качественного отдыха.