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26 сентября, 01:51

Не путать с апатией: Повышение аппетита зимой сочли поводом для беспокойства

Диетолог Тараско призвала оценить рацион при повышении аппетита в холода

С наступлением холодов многие люди замечают усиление аппетита. Хотя организм действительно требует больше энергии, это может указывать и на возможные проблемы со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Специалист пояснила, что люди чаще проводят время в тепле и двигаются на улице меньше, чем летом. Она рассказала, что увеличение аппетита в холодное время года не является значительным, если отсутствуют жалобы, но если они появляются — лучше обратиться к врачу. Даже при отсутствии симптомов важно пересмотреть рацион и убедиться, что питание сбалансировано и приём пищи происходит регулярно.

Диетолог также отметила, что в осенний период внутренними триггерами могут быть усталость, апатия и снижение настроения. Некоторые люди могут ошибочно воспринимать эти состояния как голод, хотя в действительности им не хватает позитивных эмоций, активности или качественного отдыха.

Диетолог рассказала об опасности «пивной» диеты
Диетолог рассказала об опасности «пивной» диеты

Ранее диетолог рассказала, сколько воды пить за день для быстрого похудения. Индивидуальная норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении — 40 мл жидкости на кг рекомендуемого веса.

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Shutterstock / FOTODOM / Voyagerix

Артём Гапоненко
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