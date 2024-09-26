Невролог перечислила ежедневные привычки, которые убивают ваш мозг

Состояние головного мозга человека напрямую зависит от образа его жизни, рациона, подвижности и даже настроения. Пренебрежение основными принципами ЗОЖ в лучшем случае снизит мыслительную активность, а в худшем — может закончиться внезапной смертью. Способы уберечь важнейший орган от негативных факторов в беседе с Life.ru озвучила врач-невролог Анастасия Тарасова.

Серьёзнейший удар по здоровью мозга наносят курение и алкоголь, подчеркнула специалист «СМ-Клиники». Особенно к вредным привычкам чувствительны лобная доля и мозжечок, которые отвечают за целеполагание и слаженность движений. Именно поэтому нетрезвый человек отличается безрассудством и легко теряет равновесие. Регулярное употребление спиртного даже в малых дозах подрывают мыслительные способности, повышает риск инфаркта и инсульта, а также ускоряет отложение холестериновых бляшек. Схожий эффект даёт неправильное питание. С едой в организм попадают незаменимые для нервной системы витамины группы B, и если их уровень в крови падает, велик риск развития анемии. Это заболевание несёт с собой головокружение, сонливость, снижение концентрации внимание и потемнение в глазах.

Что касается холестерина, то в больших количествах он начинает просачиваться в стенки артерий, в том числе головного мозга, образуя бляшки и постепенно перекрывая просвет для нормального кровотока. А стойкое повышение уровня глюкозы крови выше нормальных значений чревато развитием сахарного диабета, для которого, как известно, мозг является одним из органов-мишеней. Анастасия Тарасова Врач-невролог «СМ-Клиника»

Ещё один фактор риска — малоактивный образ жизни. Он чреват замедлением обмена веществ, снижением выносливости, развитием мышечной атрофии и утратой накопленных навыков. Регулярная физическая активность улучшит координацию и замедлит скорость прогрессирования когнитивных нарушений, если таковые имеются. Кроме того, подчеркнула Тарасова, нельзя забывать и о здоровом сне. Отдых в ночное время помогает нервной системе справиться с лишними эмоциями, травмирующими событиями и депрессивным состоянием. Недосып же, напротив, ухудшает познавательную деятельность и снижает концентрацию внимания.