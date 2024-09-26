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26 сентября, 03:52

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу из-за технических проблем

Интернет-магазин «Плеер.ру» временно приостановил работу из-за технических проблем, о чём сообщается на официальном сайте компании.

Также не работает отдел клиентской поддержки. Торговая площадка при этом предоставила адрес электронной почты для обращения пользователей с вопросами.

В «Лемана ПРО» пообещали убрать с полок ёршики с изображением Будды
В «Лемана ПРО» пообещали убрать с полок ёршики с изображением Будды

Ранее россиянам назвали лучшие модели смартфонов для стабильной связи и сёрфинга в Сети. В актуальный рейтинг наиболее стабильных устройств по итогам лета вошло 40 смартфонов.

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Shutterstock / FOTODOM / LDprod

Артём Гапоненко
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