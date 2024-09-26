Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу из-за технических проблем

Интернет-магазин «Плеер.ру» временно приостановил работу из-за технических проблем, о чём сообщается на официальном сайте компании.

Также не работает отдел клиентской поддержки. Торговая площадка при этом предоставила адрес электронной почты для обращения пользователей с вопросами.