Турция обвинила Грецию в агрессии со стрельбой в Эгейском море

Рыболовное судно Barbaros-4 шло вблизи побережья Бодрума под флагом Турции. По заявлениям Анкары, греческая береговая охрана повела себя агрессивно и пустилась в преследование, открыв огонь в воздух. На помощь рыбакам прибыли два турецких катера, занимающиеся охраной границ. Им удалось вытеснить греческое судно. Рыболовный корабль повреждений не получил, пострадавших нет.

Вопросы нарушения морских границ постоянно возникают в отношениях между Турцией и Грецией. Глава турецкого МВД Али Ерликая уже предупреждал, что греческие катера береговой охраны постоянно устраивают провокации, создавая проблемы в «добрососедском общении» двух стран. Греция заверила, что все нарушения не имеют политической подоплёки и являются частными случаями.

Напомним, конфликты между Турцией и Грецией в Эгейском море происходят на протяжении нескольких лет. В 2023 году турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал Грецию отказаться от планов, якобы направленных против республики в морских водах. Он также отметил, что у Анкары нет цели «нанести удар по Афинам» ракетами. Эрдоган подчеркнул, что пока Турции не нанесён вред, то и она никому не сделает зла. В свою очередь в Греции заявили, что лишь способствуют безопасности в регионе, в том числе в Эгейском море.