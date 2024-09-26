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26 сентября, 08:59

Проигнорировавший Зеленского китайский министр Ван И обещал Украине помощь

Глава МИД Китая заявил о готовности передать Киеву гумпомощь при необходимости

Ван И, Андрей Ермак (как всегда, в цвете хаки) и Андрей Сибига (за столом слева от Ермака). Фото © Telegram / Андрей Ермак

Ван И, Андрей Ермак (как всегда, в цвете хаки) и Андрей Сибига (за столом слева от Ермака). Фото © Telegram / Андрей Ермак

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак совместно с новоиспечённым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН побеседовали с главой китайского МИД Ван И, обсудив перспективы дальнейших контактов между странами. В ходе встречи китайский министр заявил о готовности передать Киеву гумпомощь при необходимости.

«Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне», — похвастался Ермак в своём телеграм-канале.

В составе украинской делегации также был новый глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, стороны также наметили дальнейшие шаги к развитию отношений и торговли между странами.

Китайский МИД также опубликовал пресс-релиз по итогам переговоров. Там отметили, что на встрече Ван И заявил о пристально внимании Пекина к гуманитарной ситуации на Украине. Он напомнил, что КНР уже предоставила Киеву четыре партии гуманитарных грузов и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями страны. Министр также выразил надежду, что Незалежная продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.

Китайский министр Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН
Китайский министр Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН

Кстати, предыдущего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу уволили из-за того, что он раздражал своим поведением Андрея Ермака. Якобы Кулеба был в некоторых случаях готов задавать неудобные вопросы и бросать вызов одному из столпов киевского режима — Ермаку.

Владимир Озеров
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