Проигнорировавший Зеленского китайский министр Ван И обещал Украине помощь

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак совместно с новоиспечённым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН побеседовали с главой китайского МИД Ван И, обсудив перспективы дальнейших контактов между странами. В ходе встречи китайский министр заявил о готовности передать Киеву гумпомощь при необходимости.

«Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне», — похвастался Ермак в своём телеграм-канале.

В составе украинской делегации также был новый глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, стороны также наметили дальнейшие шаги к развитию отношений и торговли между странами.

Китайский МИД также опубликовал пресс-релиз по итогам переговоров. Там отметили, что на встрече Ван И заявил о пристально внимании Пекина к гуманитарной ситуации на Украине. Он напомнил, что КНР уже предоставила Киеву четыре партии гуманитарных грузов и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями страны. Министр также выразил надежду, что Незалежная продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.