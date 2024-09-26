Проигнорировавший Зеленского китайский министр Ван И обещал Украине помощь
Глава МИД Китая заявил о готовности передать Киеву гумпомощь при необходимости
Ван И, Андрей Ермак (как всегда, в цвете хаки) и Андрей Сибига (за столом слева от Ермака). Фото © Telegram / Андрей Ермак
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак совместно с новоиспечённым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН побеседовали с главой китайского МИД Ван И, обсудив перспективы дальнейших контактов между странами. В ходе встречи китайский министр заявил о готовности передать Киеву гумпомощь при необходимости.
«Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне», — похвастался Ермак в своём телеграм-канале.
В составе украинской делегации также был новый глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, стороны также наметили дальнейшие шаги к развитию отношений и торговли между странами.
Китайский МИД также опубликовал пресс-релиз по итогам переговоров. Там отметили, что на встрече Ван И заявил о пристально внимании Пекина к гуманитарной ситуации на Украине. Он напомнил, что КНР уже предоставила Киеву четыре партии гуманитарных грузов и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями страны. Министр также выразил надежду, что Незалежная продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.
Кстати, предыдущего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу уволили из-за того, что он раздражал своим поведением Андрея Ермака. Якобы Кулеба был в некоторых случаях готов задавать неудобные вопросы и бросать вызов одному из столпов киевского режима — Ермаку.