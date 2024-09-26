Назван единственный способ «‎растопить» висцеральный жир вокруг жизненно важных органов

Существует только единственный способ избавиться от скрытой формы ожирения, при которой визуально вроде и нет лишнего жира, но вес не соответствует норме. Распрощаться с лишними килограммами можно, лишь снизив уровень инсулина в крови. Об этом рассказала «Газете.ru» врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

«Висцеральное ожирение — гормональное. Инсулин, обладающий анаболическим действием, стимулирует увеличение жировой ткани и, что самое обидное, препятствует её расщеплению. Если для жира в области бёдер или ягодиц достаточно ограничение калорийности питания, то с висцеральным жиром это не пройдёт: пока в крови присутствует избыток инсулина, жир расщепляться не будет», — пояснила врач.

Чтобы распрощаться с проблемой раз и навсегда, надо убрать из рациона продукты с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов. В их числе бананы, виноград, изюм, сахар, мёд, изделия из белой муки, картофель, соки и сладкие газированные напитки. С осторожностью следует есть большинство круп: гречневую, овсяную, пшенную, а также макароны из твёрдых сортов пшеницы и бородинский хлеб.

Врач добавила, что меньшей выработке инсулина способствуют овощи: огурцы, помидоры, капуста, перец, репа, сырая морковь, а также перловая крупа, макароны коричневого цвета из цельнозерновой пшеницы, молочные продукты, большинство ягод, горький шоколад и фрукты: чернослив, курага, инжир, яблоки, цитрусовые. Также никакого вреда не принесут здоровью продукты, которые не содержат углеводы совсем: мясо, рыба, морепродукты, яйца и твёрдые сыры.