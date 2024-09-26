Торговец оружием задержан при продаже гранат и автомата Калашникова в ДНР В ДНР задержан житель Макеевки за незаконную торговлю взрывчаткой и оружием 26 сентября, 09:27 В ДНР задержан мужчина за незаконное хранение и продажу оружия. Обложка © Telegram / Штаб обороны ДНР

В ДНР силовики задержали жителя Макеевки, который подпольно торговал взрывчаткой и огнестрельным оружием. Его взяли с поличным при попытке сбыть незаконно хранящиеся у него ручные гранаты и автомат Калашникова. Об этом сообщает Штаб обороны республики.

В ДНР задержан мужчина за незаконное хранение и продажу оружия. Видео © Telegram / Штаб обороны ДНР

«В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по ДНР с поличным задержан житель г. Макеевки, причастный к незаконному сбыту взрывных устройств и огнестрельного оружия», — говорится в заявлении.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ по факту хранения и продажи взрывчатых веществ и оружия.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях России задержаны шесть граждан страны, в том числе три подростка, по обвинению в поджогах железных дорог по заданиях спецслужб Украины. Их мишенями также были самолёт и поезда.

Авторы Татьяна Миссуми