Учёные нашли 3500-летний сыр на шее китайской мумии
На кладбище в китайском автономном районе Синьцзяне найдена мумия, вокруг шеи которой были разложены кусочки ферментированного сыра. Оказалось, что продукту около 3500 лет. Теперь он является самым древним в мире, говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Cell.
Сыр смог сохраниться только благодаря сухому климату. Продукт нашли в форме цельных кусочков, а не в виде молочных остатков на керамике, как это обычно бывает. Сам сыр кефирного типа, он сделан из коровьего и козьего молока. Микробы в нём связаны с современными тибетскими и кавказскими молочными продуктами. Это указывает на то, что в мире всё-таки существовали древние торговые и культурные связи.
Данное исследование помогло миру узнать о древних молочных практиках и о возможных маршрутах распространения технологий ферментации через Азию.
Ранее стало известно, что учёные наконец-то смогли разгадать многовековую тайну «кричащей» мумии из Египта. Её нашли в 1881 году близ египетского города Луксор. Скорее всего, женщина скончалась в чудовищных муках. Именно так и объяснили её застывшее в предсмертной агонии лицо учёные из Каирского университета.
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