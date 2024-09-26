Учёные нашли 3500-летний сыр на шее китайской мумии

На кладбище в китайском автономном районе Синьцзяне найдена мумия, вокруг шеи которой были разложены кусочки ферментированного сыра. Оказалось, что продукту около 3500 лет. Теперь он является самым древним в мире, говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Cell.

Сыр смог сохраниться только благодаря сухому климату. Продукт нашли в форме цельных кусочков, а не в виде молочных остатков на керамике, как это обычно бывает. Сам сыр кефирного типа, он сделан из коровьего и козьего молока. Микробы в нём связаны с современными тибетскими и кавказскими молочными продуктами. Это указывает на то, что в мире всё-таки существовали древние торговые и культурные связи.

Данное исследование помогло миру узнать о древних молочных практиках и о возможных маршрутах распространения технологий ферментации через Азию.