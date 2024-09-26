Путин: Доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ превысила 90%

Доля дружественных государств в российском энергетическом экспорте превысила показатель в 90%. Об этом во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели сообщил президент России Владимир Путин.

«Если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%. В целом на долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России, при этом его физический объём, за исключением природного газа, тоже для специалистов понятно почему, практически сохранился на уровне 2021 года», — заявил российский лидер.