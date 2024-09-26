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26 сентября, 11:41

Путин: Доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ превысила 90%

Президент РФ Владимир Путин выступает на сессии Российской энергетической недели. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин выступает на сессии Российской энергетической недели. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Доля дружественных государств в российском энергетическом экспорте превысила показатель в 90%. Об этом во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели сообщил президент России Владимир Путин.

«Если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%. В целом на долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России, при этом его физический объём, за исключением природного газа, тоже для специалистов понятно почему, практически сохранился на уровне 2021 года», — заявил российский лидер.

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Накануне Владимир Путин участвовал в расширенном заседании Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, где отметил, что объём расчётов в «токсичных» валютах западных стран в России сократился вдвое после введения недружественными государствами санкций против РФ. При этом доля расчётов в рублях выросла до 40%.

Юрий Лысенко
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