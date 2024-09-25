Путин: Доля расчётов в «токсичных» валютах Запада в России сократилась вдвое
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Количество расчётов в «токсичных» западных валютах в России упало вдвое после того, как недружественные страны применили санкции в отношении российских финансовых институтов. В то же время доля расчётов в рублях повысилась до 40%. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на расширенном заседании Президиума Государственного совета по вопросу развития экспорта.
«В прошлом году доля расчётов за российский экспорт в т. н. токсичных западных валютах сократилась вдвое, доля расчётов в рублях во внешнеторговых операциях — она приближается к 40%», — сказал президент.
Объём расчётов в национальных валютах в период с 2021 по 2023 годы возрос втрое, составив 39%, а доля расчёта за импорт в рублях увеличилась на 2%, достигнув значения в 30%. Путин добавил, что российское руководство продолжает работать в этом направлении.
Напомним, что Владимир Путин сегодня проводит заседание Президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. В ходе обсуждения глава государства заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике, призвал наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в России и заявил, что на лидирующие позиции в мире выходят государства глобального Юга. Кроме того, президент отметил, что Россия вышла в мировые лидеры по поставкам продуктов питания.