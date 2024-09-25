Путин: Доля расчётов в «токсичных» валютах Запада в России сократилась вдвое

Количество расчётов в «токсичных» западных валютах в России упало вдвое после того, как недружественные страны применили санкции в отношении российских финансовых институтов. В то же время доля расчётов в рублях повысилась до 40%. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на расширенном заседании Президиума Государственного совета по вопросу развития экспорта.

«В прошлом году доля расчётов за российский экспорт в т. н. токсичных западных валютах сократилась вдвое, доля расчётов в рублях во внешнеторговых операциях — она приближается к 40%», — сказал президент.