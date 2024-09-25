Путин: На лидирующие позиции в мире выходят государства глобального Юга
Страны глобального Юга занимают всё больше лидирующих позиций на мировой арене. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на открытии заседания президиума Госсовета. По его словам, такие государства обычно входят в перспективные организации, например, как БРИКС.
«Мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга — динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений», — сказал глава государства.
Напомним, что 22-24 октября состоится саммит БРИКС. В российском МИД считают, что мероприятие станет мировой сенсацией. Путин отмечал, что уже 34 страны выразили желание присоединиться к работе организации в той или иной форме. Позже стало известно, что вьетнамская делегация вошла в список желающих поучаствовать в саммите.
Life.ru