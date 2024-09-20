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20 сентября, 03:02

Вьетнам планирует поучаствовать в саммите БРИКС в Казани

Вьетнамская делегация намерена принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который стартует в России уже в октябре. Впрочем, стране ещё предстоит решить некоторые оргвопросы, рассказали газете «Известия» в диппредставительстве социалистической республики в Москве.

«Вьетнамская сторона участие подтвердила, но пока неизвестно, кто будет возглавлять делегацию», — гласит сообщение посольства.

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Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани уже 22—24 октября. Мероприятие станет мировой сенсацией, уверены в МИД РФ. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока.

Обложка ©

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Валерий Шарифулин

Илья Пушкарев
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