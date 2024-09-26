В Ташкенте наказали учительницу, избившую ребёнка на уроке русского языка, но есть нюанс

Ташкентскую учительницу, которая избила ребёнка за просьбу вести урок на русском языке, арестовали на 7 суток. Правда, за решёткой она сидит вовсе не из-за мальчика, сообщает Mash .

Как оказалось, женщину арестовали вовсе не из-за того, что она била, душила и оскорбляла ребёнка. Мадам наказали за драку с заместителем директора школы №188, которая была ранее.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой учительница русского языка из Узбекистана схватила ученика и начала его бить прямо на уроке. Школьник же просто попросил её разговаривать на русском. Родители мальчика уже обратились в правоохранительные органы, начато расследование. Под свой личный контроль данную ситуацию детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она попросила Ташкент дать правовую оценку ситуации, связанную с жестоким обращением с русскоязычным ребёнком в школе.