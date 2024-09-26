Путин: Доля рубля во внешних расчётах России составляет почти 40%

Доля российского рубля во внешнеторговых сделках РФ приближается к отметке в 40%, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

«Доля рубля во внешнеторговых операциях уже приближается к 40%», — сказал российский лидер.

С его слов, показатели российской валюты в расчётах за экспорт в период с 2021 по 2023 годы выросли почти втрое — до 39%. А в первом полугодии 2024 года показатель вновь увеличился, теперь он составляет 39,4%. Президент заявил, что Россия полностью перейдёт на национальные валюты при расчётах экспортных платежей. Он добавил, что торговые партнёры страны приветствуют такие перемены.

«Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть, безусловно, свои сложности. Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем. Мы преодолеваем эти проблемы постепенно», — пояснил Путин.