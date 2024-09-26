Путин: Железная дорога из Якутии в Хабаровский край заработает в 2025 году

Тихоокеанская железная дорога, которая объединит якутские месторождения и порт в Хабаровском крае, начнёт работать уже в 2025 году. Об этом во время выступления на сессии Российской энергетической недели сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», — заявил российский лидер.