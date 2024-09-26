Путин: Железная дорога из Якутии в Хабаровский край заработает в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин выступает на сессии Российской энергетической недели. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Тихоокеанская железная дорога, которая объединит якутские месторождения и порт в Хабаровском крае, начнёт работать уже в 2025 году. Об этом во время выступления на сессии Российской энергетической недели сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», — заявил российский лидер.
Ранее во время выступления Владимир Путин отметил, что РФ удерживает лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке. Такого результата, по его словам, удалось добиться вопреки серьёзным испытаниям, которые испытывает Россия.