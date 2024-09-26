Путин: Новую Энергетическую стратегию России необходимо сдать в ближайшие месяцы
Путин выступает на сессии Российской энергетической недели. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Правительству России уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновлённую энергетическую стратегию с приоритетом долгосрочного развития. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.
«Напоминаю своим коллегам из правительства, уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновлённую энергетическую стратегию и затем шаг за шагом её реализовывать», — сказал президент в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
Также в ходе выступления Путин заявил, что доля дружественных государств в российском энергетическом экспорте превысила показатель в 90%. Он отметил, что если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%.