Путин: Новую Энергетическую стратегию России необходимо сдать в ближайшие месяцы

«Напоминаю своим коллегам из правительства, уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновлённую энергетическую стратегию и затем шаг за шагом её реализовывать», — сказал президент в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

Также в ходе выступления Путин заявил, что доля дружественных государств в российском энергетическом экспорте превысила показатель в 90%. Он отметил, что если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%.