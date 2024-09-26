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26 сентября, 12:00

Путин: Новую Энергетическую стратегию России необходимо сдать в ближайшие месяцы

Путин выступает на сессии Российской энергетической недели. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин выступает на сессии Российской энергетической недели. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Правительству России уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновлённую энергетическую стратегию с приоритетом долгосрочного развития. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

«Напоминаю своим коллегам из правительства, уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновлённую энергетическую стратегию и затем шаг за шагом её реализовывать», — сказал президент в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

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Также в ходе выступления Путин заявил, что доля дружественных государств в российском энергетическом экспорте превысила показатель в 90%. Он отметил, что если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%.

Александра Мышляева
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