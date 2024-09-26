Гинеколог выбрала самый эффективный вид контрацепции, и это не презервативы

Россиянам во Всемирный день контрацепции, который отмечается 26 сентября, рассказали о самом эффективном методе предохранения от нежелательной беременности. По словам акушера-гинеколога Сабины Ханмирзоевой, лучше всего защитят женский организм гормональные контрацептивы, в числе которых таблетки и внутриматочные спирали.

«Гормональные препараты являются одними из самых эффективных форм защиты от нежелательной беременности. Но важно помнить: подобрать правильный гормональный препарат может только врач-гинеколог», — подчеркнула медик в беседе с РИАМО.

Она добавила, что найти такие препараты в аптеках сегодня не составит никакого труда. Они отличаются по дозировке основного компонента, по составу дополнительных составляющих, по показаниям и противопоказаниям. По словам врача, если неправильно подобрать гормональный контрацептив, то есть риск заполучить серьёзные проблемы со здоровьем.

В свою очередь грамотное применение таких препаратов поможет в борьбе с эндометриозом, гиперплазией матки, полипами и стабилизирует гормональный фон женщины в период пременопаузы. Также гормоны назначаются при кистах яичников, так как они помогают предотвратить их повторное образование, рассказала эксперт.