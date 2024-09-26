Гинеколог выбрала самый эффективный вид контрацепции, и это не презервативы
Врач Ханмирзоева: Неправильно подобранный контрацептив может навредить здоровью
Россиянам во Всемирный день контрацепции, который отмечается 26 сентября, рассказали о самом эффективном методе предохранения от нежелательной беременности. По словам акушера-гинеколога Сабины Ханмирзоевой, лучше всего защитят женский организм гормональные контрацептивы, в числе которых таблетки и внутриматочные спирали.
«Гормональные препараты являются одними из самых эффективных форм защиты от нежелательной беременности. Но важно помнить: подобрать правильный гормональный препарат может только врач-гинеколог», — подчеркнула медик в беседе с РИАМО.
Она добавила, что найти такие препараты в аптеках сегодня не составит никакого труда. Они отличаются по дозировке основного компонента, по составу дополнительных составляющих, по показаниям и противопоказаниям. По словам врача, если неправильно подобрать гормональный контрацептив, то есть риск заполучить серьёзные проблемы со здоровьем.
В свою очередь грамотное применение таких препаратов поможет в борьбе с эндометриозом, гиперплазией матки, полипами и стабилизирует гормональный фон женщины в период пременопаузы. Также гормоны назначаются при кистах яичников, так как они помогают предотвратить их повторное образование, рассказала эксперт.
Ранее Life.ru писал, что Минздрав разрешил продажу популярных средств для экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел» без рецепта и онлайн. Такое решение принято из-за исследований о безопасности приёма вышеназванных препаратов без назначения доктора.