Путин заявил, что у России один из самых «зелёных» в мире энергобалансов 26 сентября, 12:03 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России энергобаланс оценивается как один из самых экологически чистых в мире, при том что энергетические мощности нашей страны выросли за последний десяток лет на 18%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«Так именно на долю природного газа приходится 48% энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, — эта доля превышает 85%. То есть наш энергобаланс — один из самых «зелёных» в мире», — пояснил глава государства.

Он также отметил, что все станции проходят постоянную модернизацию с целью добиться наиболее минимального негативного воздействия на окружающую среду.

Также Путин сообщил, что Россия занимает лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке, хотя испытывает «свои немаленькие трудности». Он добавил, что с определёнными сложностями сталкиваются и другие страны.

Авторы Татьяна Миссуми