Путин: В БРИКС создадут независимый контур для расчётов во внешней торговле

Россия и страны БРИКС работают над созданием независимой платёжно-расчётной инфраструктуры, которая сможет обслуживать всю внешнюю торговлю. Об этом во время выступления на Российской энергетической неделе сказал президент России Владимир Путин.

«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платёжно-расчётного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — объявил президент.