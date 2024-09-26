Путин: В БРИКС создадут независимый контур для расчётов во внешней торговле
Выступление российского президента Владимира Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия и страны БРИКС работают над созданием независимой платёжно-расчётной инфраструктуры, которая сможет обслуживать всю внешнюю торговлю. Об этом во время выступления на Российской энергетической неделе сказал президент России Владимир Путин.
«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платёжно-расчётного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — объявил президент.
Во время вступительной речи Владимир Путин заявил, что страны БРИКС и те государства, которые желают примкнуть к объединению, станут сосредоточием экономического развития в XXI веке. А экономики США и Европы, несмотря на всю свою мощь, уже движутся по тормозному пути, добавил глава РФ.