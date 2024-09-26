Россиянам напомнили о миллионных штрафах и тюремном сроке за сбор этих грибов

Любителей «тихой охоты» предупредили о суровом наказании за сбор краснокнижных грибов. Нарушителям грозит крупный штраф в размере 1 млн рублей, а в некоторых случаях даже лишение свободы на срок до четырёх лет. Об этом рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

«Особое внимание следует обратить на такие редкие виды грибов, как рядовка мацутакэ. Именно этот вид упоминаются в законе как пример краснокнижных грибов, за сбор которых может последовать наказание», — отметил правозащитник.

По его словам, в Уголовном кодексе есть статья за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку грибов, занесённых в Красную книгу. Именно она определяет наказание для нарушителей в виде штрафов и лишения свободы. Юрист напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому перед походом в лес следует ознакомиться с видами грибов, запрещённых для сбора. Он утверждён приказом Минприроды РФ и доступен для ознакомления в Сети.

При этом в законе не установлены конкретные требования к тому, можно ли срезать грибы или их следует выдёргивать. Бытует мнение, чтобы сохранить грибницу, необходимо срезать ножку острым ножом.