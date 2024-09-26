Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 12:48

В Кремле началась встреча Путина и президента Экваториальной Гвинеи Мбасого

Российский президент Владимир Путин и его коллега из Экварториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого начали встречу в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Теодоро Обианга Нгема Мбасого в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В Кремле началась встреча Владимира Путина с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого», — говорится в публикации.

Путин: Доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ превысила 90%
Путин: Доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ превысила 90%

Незадолго до этого Владимир Путин произнёс вступительную речь на пленарном заседании Российской энергетической недели. В частности президент отметил, что центром глобального экономического роста в XXI веке станут страны БРИКС, а экономика государств Европы и Северной Америки уже идёт по тормозному пути.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров