В Кремле началась встреча Путина и президента Экваториальной Гвинеи Мбасого

Российский президент Владимир Путин и его коллега из Экварториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого начали встречу в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Незадолго до этого Владимир Путин произнёс вступительную речь на пленарном заседании Российской энергетической недели. В частности президент отметил, что центром глобального экономического роста в XXI веке станут страны БРИКС, а экономика государств Европы и Северной Америки уже идёт по тормозному пути.