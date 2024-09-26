В Кремле началась встреча Путина и президента Экваториальной Гвинеи Мбасого
Российский президент Владимир Путин и его коллега из Экварториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого начали встречу в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча Владимира Путина и Теодоро Обианга Нгема Мбасого в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«В Кремле началась встреча Владимира Путина с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого», — говорится в публикации.
Незадолго до этого Владимир Путин произнёс вступительную речь на пленарном заседании Российской энергетической недели. В частности президент отметил, что центром глобального экономического роста в XXI веке станут страны БРИКС, а экономика государств Европы и Северной Америки уже идёт по тормозному пути.
Telegram / Кремль. Новости