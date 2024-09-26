Бывший депутат Госдумы Григорий Шилкин задержан после обысков Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Шилкин задержан за растрату 26 сентября, 12:44 Григорий Шилкин. Обложка © Госдума РФ

В Архангельске задержан бывший депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин, его подозревают в присвоении и растрате в особо крупном размере. Сейчас чиновника доставили в Москву для следственных действий. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«По месту жительства и в офисе экс-депутата были проведены обыски», – пояснил собеседник издания.

Дело заведено по ст. 160 УК РФ, Шилкину грозит до 10 лет тюремного заключения. Он сложил с себя полномочия депутата ещё в июле этого года, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. Следствие будет просить суд арестовать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону решил заключить под стражу заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Её подозревают во взяточничестве.

Авторы Татьяна Миссуми