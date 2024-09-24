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24 сентября, 16:59

Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве генерала Булгакова

Генерал Дмитрий Булгаков. Обложка © Life.ru

Генерал Дмитрий Булгаков. Обложка © Life.ru

Суд в Москве оставил в СИЗО до 25 декабря бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Генерал армии просил о смягчении меры пресечения по состоянию здоровья, передаёт корреспондент Life.ru.

Генерала Дмитрия Булгакова оставили в СИЗО в Москве. Видео © Life.ru

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Булгакову, Герману Яковлеву и Геннадию Селезнёву до 25 декабря», — огласила решение судья.

Булгаков проходит по делу о мошенничестве. Бывший замминистра обороны отвечал за материально-техническое обеспечение. В 2022 году его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Ранее Булгаков жаловался на плохое самочувствие. Его беспокоит гипертония второй степени и диабет.

Life.ru публикует видео встречи генерала Булгакова с женой в суде
Life.ru публикует видео встречи генерала Булгакова с женой в суде

Напомним, что 69-летнего Дмитрия Булгакова задержали в конце июля 2024 года. 7 августа стало известно, что генералу армии предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что сумма ущерба от его действий — 49 млн рублей. Сейчас он находится в СИЗО.

Дарья Нарыкова
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