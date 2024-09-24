Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве генерала Булгакова

Суд в Москве оставил в СИЗО до 25 декабря бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Генерал армии просил о смягчении меры пресечения по состоянию здоровья, передаёт корреспондент Life.ru.

Булгаков проходит по делу о мошенничестве. Бывший замминистра обороны отвечал за материально-техническое обеспечение. В 2022 году его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Ранее Булгаков жаловался на плохое самочувствие. Его беспокоит гипертония второй степени и диабет.