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26 сентября, 13:09

Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из СИЗО

Сына миллиардера Мусы Бажаева, который избил полицейского, выпустили из СИЗО

Тимур Бажаев. Фото © Life.ru

Тимур Бажаев. Фото © Life.ru

Сына российского миллиардера Мусы Бажаева, которого арестовали за избиение полицейского, выпустили из СИЗО под обязательство о явке. На свободу золотой мальчик вышел 24 сентября, пишет SHOT.

Дело в отношении Тимура Бажаева передали в центральный аппарат СК, а после выписали постановление об его освобождении.

Сын миллиардера Бажаева не смог назвать суду свой адрес в Москве, только в Ницце
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Как уже рассказывал Life.ru, 23-летний Тимур Бажаев повздорил с полицейскими, когда те не пропустили его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники" из-за концерта певца Леонида Агутина. В ходе драки сын миллиардера несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов. Отец мажора Муса Бажаев решил не помогать сыну избежать справедливого наказания.

Андрей Бражников
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