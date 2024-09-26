Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из СИЗО
Сына миллиардера Мусы Бажаева, который избил полицейского, выпустили из СИЗО
Тимур Бажаев. Фото © Life.ru
Сына российского миллиардера Мусы Бажаева, которого арестовали за избиение полицейского, выпустили из СИЗО под обязательство о явке. На свободу золотой мальчик вышел 24 сентября, пишет SHOT.
Дело в отношении Тимура Бажаева передали в центральный аппарат СК, а после выписали постановление об его освобождении.
Как уже рассказывал Life.ru, 23-летний Тимур Бажаев повздорил с полицейскими, когда те не пропустили его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники" из-за концерта певца Леонида Агутина. В ходе драки сын миллиардера несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов. Отец мажора Муса Бажаев решил не помогать сыну избежать справедливого наказания.