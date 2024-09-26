Названа возможная причина смерти участника «Битвы шефов»

Смерть участника шоу «Битва шефов» Павла Чеши могла быть неслучайной. Не исключено, что на самом деле он мог совершить самоубийство. Данная информация является основной версией следствия. Об этом РИА «Новости» рассказали правоохранительные органы.

Напомним, что Павел Чеша участвовал в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5», а также работал поваром на производстве ФК «Краснодар». Вчера стало известно, что он сгорел в собственном ресторане. Причиной пожара могла стать неисправность проводки. По словам родственником, Чеша прибежал в заведение и начал тушить огонь. В результате он погиб.