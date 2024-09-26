Названа возможная причина смерти участника «Битвы шефов»
РИАН: Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша мог совершить самоубийство
Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chef_chesha
Смерть участника шоу «Битва шефов» Павла Чеши могла быть неслучайной. Не исключено, что на самом деле он мог совершить самоубийство. Данная информация является основной версией следствия. Об этом РИА «Новости» рассказали правоохранительные органы.
«Это правда», — подтвердил собеседник предварительную версию следствия.
Напомним, что Павел Чеша участвовал в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5», а также работал поваром на производстве ФК «Краснодар». Вчера стало известно, что он сгорел в собственном ресторане. Причиной пожара могла стать неисправность проводки. По словам родственником, Чеша прибежал в заведение и начал тушить огонь. В результате он погиб.