Странная деталь с ширинкой помогла раскрыть дело о гибели журналиста «Би-би-си» СМИ: Британский журналист Дэвис хотел справить нужду в реку, но утонул 26 сентября, 14:40 Мужчина упал в воду в Британии. Обложка © freepik

В Великобритании полиция завершила расследование таинственной смерти 65-летнего журналиста Аледа Глинна Дэвиса, которого нашли мёртвым в реке в январе прошлого года. Изначально считалось, что мужчина покончил с собой в состоянии глубокой депрессии. Об этом сообщает «Би-би-си».

В пользу основной версии говорило то, что Дэвис долгое время принимал сильнодействующие медикаменты из-за серьёзных проблем со здоровьем. На фоне этого у него развилась депрессия, поэтому журналист якобы решил уйти из жизни. Однако следствие опровергло такое предположение.

К тому же семья погибшего настаивала, что у мужчины был лёгкий стресс, но точно не депрессия. Дэвис, по словам родственников, очень ждал свадьбу сына и готовился к ней. Тогда полиция вновь подняла все материалы дела и нашла одну деталь. В момент обнаружения тела в реке ширинка на его штанах была расстёгнута.

Следователи пришли к выводу, что Дэвис решил справить нужду прямо в реку, но у него закружилась голова и он упал в воду. Сердце мужчины остановилось от невыносимого холода и шока, что и привело к моментальной смерти.

Ранее сообщалось, что в Британии домашний кот вернулся к хозяйке с прогулки и принёс в зубах чей-то лотерейный билет, который оказался выигрышным. Женщина рассказала журналистам, что питомец не первый раз приносит вещи с улицы. Раньше он возвращался с барным меню, вилкой для розеток и даже с детской соской.

Авторы Татьяна Миссуми