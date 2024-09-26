Участники СВО получили документы профобразования и государственные награды
Госнаграды вручили бойцам СВО в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Бойцы СВО получили документы дополнительного профобразования и государственные награды. Обложка © Telegram / Минобороны России
Участникам специальной военной операции, которые находятся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, вручили документы об окончании курса дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды. К бойцам приехал начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, сообщили в ведомстве.
Награды бойцам СВО вручил заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников. Обложка © Telegram / Минобороны России
«Вы прошли обучение здесь, в военно-медицинской академии, получили новые знания, получили новые компетенции для того, чтобы дальше продолжить военную службу в военных комиссариатах и в тех местах, где вы изъявили желание служить», — подчеркнул он.
Муравлянников вручил удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах» 32 выпускникам. Самых отличившихся солдат дополнительно наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость», Жукова, а также медалями «Участнику специальной военной операции». 18 военнослужащих получили очередные воинские звания.
Новые погоны бойцов СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
По словам генерал-майора Муравлянникова, все бойцы смогли с честью и достоинством выполнить свой воинский долг. Он также поблагодарил мужчин за героизм и отвагу, проявленные в ходе СВО.
Ранее высших государственных наград были удостоены другие отличившиеся участники СВО. Медали солдатам вручил министр обороны России Андрей Белоусов. Он встретился с бойцами в Национальном центре управления обороной РФ. Парни получили медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Белоусов поздравил мужчин с наградами и поблагодарил их за отвагу.