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26 сентября, 16:59

Участники СВО получили документы профобразования и государственные награды

Госнаграды вручили бойцам СВО в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

Бойцы СВО получили документы дополнительного профобразования и государственные награды. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы СВО получили документы дополнительного профобразования и государственные награды. Обложка © Telegram / Минобороны России

Участникам специальной военной операции, которые находятся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, вручили документы об окончании курса дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды. К бойцам приехал начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, сообщили в ведомстве.

Награды бойцам СВО вручил заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников. Обложка © Telegram / Минобороны России

Награды бойцам СВО вручил заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Вы прошли обучение здесь, в военно-медицинской академии, получили новые знания, получили новые компетенции для того, чтобы дальше продолжить военную службу в военных комиссариатах и в тех местах, где вы изъявили желание служить», — подчеркнул он.

Муравлянников вручил удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах» 32 выпускникам. Самых отличившихся солдат дополнительно наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость», Жукова, а также медалями «Участнику специальной военной операции». 18 военнослужащих получили очередные воинские звания.

Новые погоны бойцов СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Новые погоны бойцов СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

По словам генерал-майора Муравлянникова, все бойцы смогли с честью и достоинством выполнить свой воинский долг. Он также поблагодарил мужчин за героизм и отвагу, проявленные в ходе СВО.

Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили государственные награды
Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили государственные награды

Ранее высших государственных наград были удостоены другие отличившиеся участники СВО. Медали солдатам вручил министр обороны России Андрей Белоусов. Он встретился с бойцами в Национальном центре управления обороной РФ. Парни получили медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Белоусов поздравил мужчин с наградами и поблагодарил их за отвагу.

Наталья Афонина
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