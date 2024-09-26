Участники СВО получили документы профобразования и государственные награды

Участникам специальной военной операции, которые находятся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, вручили документы об окончании курса дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды. К бойцам приехал начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, сообщили в ведомстве.

Награды бойцам СВО вручил заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Вы прошли обучение здесь, в военно-медицинской академии, получили новые знания, получили новые компетенции для того, чтобы дальше продолжить военную службу в военных комиссариатах и в тех местах, где вы изъявили желание служить», — подчеркнул он.

Муравлянников вручил удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах» 32 выпускникам. Самых отличившихся солдат дополнительно наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость», Жукова, а также медалями «Участнику специальной военной операции». 18 военнослужащих получили очередные воинские звания.

Новые погоны бойцов СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

По словам генерал-майора Муравлянникова, все бойцы смогли с честью и достоинством выполнить свой воинский долг. Он также поблагодарил мужчин за героизм и отвагу, проявленные в ходе СВО.