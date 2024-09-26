Глава следкома Таганрога арестован в Москве Суд Москвы арестовал главу следственного отдела СК по Таганрогу Багмута 26 сентября, 14:56 Руслан Багмут. Обложка © СК России по Ростовской области

Басманный районный суд города Москвы вынес решение об аресте руководителя следственного отдела СК по городу Таганрогу. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя следственного отдела по г. Таганрогу следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области — Багмута Руслана Левоновича», — сказано в телеграм-канале судебной инстанции.

Ранее сообщалось, что в Самаре полиция задержала главу Безенчукского муниципального района Владимира Аникина, который подозревается в получении взяток. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Аникин возглавлял районную администрацию с 2018 года. По образованию он экономист. Женат, воспитывает дочь.

Авторы Татьяна Миссуми