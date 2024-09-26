Странный мужчина в чёрном пытался похитить мальчика из школы в Москве

В Москве неизвестный попытался похитить ребёнка с территории школы №2116 в районе Зябликово. Об этом в беседе с SHOT рассказали родители сразу нескольких учеников учебного заведения.

Мужчина в чёрном пытался похитить мальчика из школы в Москве. Видео © SHOT

По их словам, около часа назад странный мрачный мужчина в чёрном зашёл на территорию школы, взял за руку девятилетнего мальчика и попытался его увести. Ребёнок испугался незнакомца. Взрослые, которые знали родителей этого мальчика, поняли, что это не отец, и отбили его у похитителя.

Выйдя с территории школы, сам странный мужчина уселся на детской площадке рядом, где наблюдал за мальчиками. Там его и задержали прибывшие на место полицейские. Документов при себе у мужчины не оказалось, его забрали в отделение.