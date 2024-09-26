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26 сентября, 15:21

Человек многогранного дарования: Путин поздравил с юбилеем Олега Басилашвили

Путин поздравил актёра Олега Басилашвили с 90-летием

Советский и российский актёр Олег Басилашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Советский и российский актёр Олег Басилашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста СССР, актёра театра и кино Олега Басилашвили, которому сегодня исполнилось 90 лет. Слова российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Олег Валерианович! Примите сердечные поздравления с 90-летием», поздравил артиста президент.

Владимир Путин назвал актёра человеком с многогранным талантом, по праву получившим звание мастера театра и кино, а также любовь разных поколений зрителей. Российский лидер добавил, что многие роли артиста вошли в золотой фонд культуры России и пожелал Басилашвили здоровья, бодрости духа и всех благ.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в середине июля Олег Басилашвили справил 65 лет службы в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Легендарный артист продолжает активно играть в постановках, несмотря на свой почтенный возраст.

Юрий Лысенко
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