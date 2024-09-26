Человек многогранного дарования: Путин поздравил с юбилеем Олега Басилашвили
Путин поздравил актёра Олега Басилашвили с 90-летием
Советский и российский актёр Олег Басилашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста СССР, актёра театра и кино Олега Басилашвили, которому сегодня исполнилось 90 лет. Слова российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.
«Уважаемый Олег Валерианович! Примите сердечные поздравления с 90-летием», — поздравил артиста президент.
Владимир Путин назвал актёра человеком с многогранным талантом, по праву получившим звание мастера театра и кино, а также любовь разных поколений зрителей. Российский лидер добавил, что многие роли артиста вошли в золотой фонд культуры России и пожелал Басилашвили здоровья, бодрости духа и всех благ.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в середине июля Олег Басилашвили справил 65 лет службы в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Легендарный артист продолжает активно играть в постановках, несмотря на свой почтенный возраст.