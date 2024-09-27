Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня в 2024 году, чтобы не навлечь на себя беду Какой смысл таит в себе праздник Воздвижения Креста Господня? Life.ru рассказывает об истории, традициях и запретах этого важного дня. 27 сентября, 03:00 Воздвижение Креста Господня в 2024 году: что нельзя делать и как молиться. Обложка © Wikipedia / Сазонов Василий Кондратьевич

Праздник Воздвижения Креста Господня отмечают ежегодно 27 сентября. Этот день напоминает верующим о великом событии, связанном с обретением Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. Праздник входит в число двунадесятых и всегда проходит с постом независимо от того, на какой день недели он выпадает.

История праздника

Как отмечают Воздвижение Креста Господня в 2024 году. Фото © Azbyka.ru

История Воздвижения Креста Господня уходит в IV век, когда после установления христианства как главной религии Римской империи в Иерусалиме был найден Крест, на котором страдал Спаситель. Императрица Елена, мать императора Константина, отправилась на Святую землю с целью найти реликвии, связанные с жизнью и страданиями Иисуса. В результате этих поисков был найден Крест, который стал символом торжества веры, поделился с Life.ru Николай Савченко, священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне.

Что случилось с Животворящим Крестом?

После обретения Крест был торжественно воздвигнут на Голгофе, месте распятия Иисуса, архиепископом Иерусалимским Макарием в присутствии императрицы Елены и множества верующих. Этот день стал праздником Воздвижения — победы добра над злом, жизни над смертью, истины над ложью.

Смысл праздника

Традиции и запреты Воздвижения Креста Господня. Фото © Life.ru

Воздвижение Креста Господня — это праздник, полный символики и глубокого смысла. В этот день православные верующие вспоминают страдания Христа и возносят молитвы перед крестом как символом спасения и победы над грехом.

Что значит слово «воздвижение»?

Слово «воздвижение» означает поднятие или возвышение. В церковном контексте оно символизирует не только физическое поднятие Креста на Голгофе, но и возвышение духовных ценностей — победу веры, любви и милосердия. В народе этот день считают днём борьбы добра и зла, когда свет и тьма сражаются за души людей.

Традиции праздника

Что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня. Фото © Life.ru

В день Воздвижения по традиции совершаются крестные ходы вокруг селений и городов, чтобы защитить их от бед. Верующие молятся перед иконами и крестом, просят о здоровье и благополучии своих семей. Считается, что молитва в этот день обладает особой силой, способной исцелить даже от самых тяжёлых недугов.

В храме накануне вечером выносится крест, украшенный цветами, и полагается на аналое посреди храма. После этого целую неделю крест лежит посреди храма, чтобы верующие прикладывались к нему. В эти дни в прошлом шли очень активные сельхозработы по сбору урожая. Праздник был днём небольшого отдыха. Наши предки обмолачивали собранный перед этим хлеб и складывали его на зиму. Также собирали овощи. Поэтому в этот день они просили у Господа сил и крепости на тяжёлую работу, от итогов которой будет зависеть здоровье и благосостояние большой семьи до следующего урожая. Сейчас мы тоже просим Бога о здоровье и силах трудиться на наших нынешних работах. Глядя на страдающего на Кресте Христа, мы утешаемся в наших сравнительно небольших бедах и скорбях. Николай Савченко Священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне

Что изображают на иконах Воздвижения Креста Господня

На иконах праздника обычно изображаются сцены обретения и воздвижения Креста. Архиепископ Макарий, окружённый священнослужителями и народом, поднимает Крест, а императрица Елена с почтением взирает на святыню. Эти изображения напоминают о значимости события и духовной победе христианства.

Храм Воздвижения Креста Господня

Праздник Воздвижения Креста Господня: история и смысл. Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Иркутск. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Храмы, посвящённые Воздвижению Креста Господня, можно найти по всему миру. Эти святыни возводились на протяжении веков и стали важными духовными центрами для православных верующих. Каждый такой храм — это не просто архитектурное сооружение, а место, куда люди приходят, чтобы найти утешение, помолиться перед образом Креста и получить благословение.

Тропарь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста

Тропарь праздника напоминает о духовной силе Креста и значимости его воздвижения. В церквях звучат слова, прославляющие святыню, которая стала для верующих опорой и утешением в любых жизненных испытаниях.

Cпаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Что можно и что нельзя делать 27 сентября?

Воздвижение Креста Господня: что нужно знать. Фото © Life.ru

В день Воздвижения Креста Господня важно соблюдать традиции и придерживаться определённых запретов: Нельзя начинать новые дела — считается, что любые начинания в этот день обречены на неудачу.

— считается, что любые начинания в этот день обречены на неудачу. Избегайте рукоделия и стирки — по поверью, это может навлечь беду на дом и его обитателей.

— по поверью, это может навлечь беду на дом и его обитателей. Не стоит ходить в лес — в этот день можно встретить лешего или других мифических существ, которые сбивают людей с пути.

— в этот день можно встретить лешего или других мифических существ, которые сбивают людей с пути. Держите двери и ворота закрытыми — считалось, что иначе в дом могут проникнуть змеи и другие опасные твари.

— считалось, что иначе в дом могут проникнуть змеи и другие опасные твари. Нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца.

Не делитесь планами — верили, что любые задумки, озвученные в этот день, не воплотятся в жизнь.

— верили, что любые задумки, озвученные в этот день, не воплотятся в жизнь. Незамужним девушкам не стоит есть картофельные блюда — говорят, что ещё год в девках проходите.

— говорят, что ещё год в девках проходите. Не посещайте места, связанные с трагедиями, — Воздвижение считается временем света и добра, а нечистое лучше обойти стороной.

Раньше этот день считался нерабочим. В этот день полагалось совершать добрые дела: помогать нуждающимся, посещать одиноких. Заупокойные молитвы и посещения кладбищ не совершались, однако запрета на посещение кладбищ в этот день также нет. Николай Савченко Священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне

Воздвижение Креста Господня — это день глубокого духовного смысла, который учит нас не бояться трудностей, верить в победу добра и находить силы в любви и вере. Пусть этот праздник станет для вас источником вдохновения и напоминанием о том, что добро всегда одерживает победу. Ранее Life.ru делился пошаговым руководством по выбору даты, церкви и платья для венчания.