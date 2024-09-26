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26 сентября, 15:55

Бывшего депутата ГД Шилкина арестовали по делу о растрате

Экс-депутата «Новых людей» Шилкина заключили под стражу до 24 ноября

Экс-депутат ГД от партии «Новые люди» Григорий Шилкин заключён под стражу до 24 ноября в связи с обвинениями о растрате бюджетных средств. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Бывший депутат ГД Григорий Шилкин в зале суда. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — постановили в суде.

Шилкину предъявлены обвинения в рамках части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Если вина будет доказана, он может быть приговорен к тюремному заключению до десяти лет и выплате штрафа.

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О том, что Шилкина задержали в Архангельске, стало известно сегодня. Бывшего парламентария подозревают в присвоении госсредств особо крупном размере и их растрате. Обвиняемого доставили в столицу для проведения следственных мероприятий.

Обложка ©

Life.ru / Андрей Тишин

Юрий Лысенко
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