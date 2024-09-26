Бывшего депутата ГД Шилкина арестовали по делу о растрате

Экс-депутат ГД от партии «Новые люди» Григорий Шилкин заключён под стражу до 24 ноября в связи с обвинениями о растрате бюджетных средств. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Бывший депутат ГД Григорий Шилкин в зале суда. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — постановили в суде.

Шилкину предъявлены обвинения в рамках части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Если вина будет доказана, он может быть приговорен к тюремному заключению до десяти лет и выплате штрафа.