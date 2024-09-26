Блогера Юсубова приговорили к 3,5 года ИК за пост про ненависть к русским

Суд Северной столицы вынес приговор в отношении 35-летнего блогера Амида Юсубова, который в прошлом году публично призывал убивать русских, свергать власть в стране и поддерживать ВС Украины. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов.

«Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Амида Юсубова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима», — говорится в публикации.

Юсубова признали виновным в преступлениях в рамках части второй статьи 280 «Публичные призывы к экстремистской деятельности» и пункта «а» части второй статьи 282 «Возбуждение ненависти или вражды» УК РФ. В пресс-службе отметили, что подсудимый согласен с первым обвинением, а со вторым — не вполне. Он считает, что его действия должны были рассматриваться в рамках административного кодекса.